Flamengo x Inter: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Libertadores

Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar na noite desta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após duas vitórias seguidas do Rubro-Negro, no jogo de ida e pelo Brasileirão, o Colorado tentará dar a volta por cima no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

O confronto desta quarta-feira entre Inter e Flamengo terá transmissão ao vivo da Globo, da ESPN e do Disney+.

COMO CHEGA O FLAMENGO?

No terceiro encontro entre as duas equipes em uma semana, o Flamengo chega como favorito depois de vencer na Libertadores por 1 a 0 e no Brasileiro por 3 a 1.

Para o duelo desta quarta, Filipe Luis terá praticamente todo elenco à disposição, exceto o volante Pulgar, que segue em recuperação de lesão no pé.

Ausente no jogo de ida por estar suspenso, Arrascaeta retornará ao time titular. Alex Sandro e Allan, poupados no último domingo, também devem retornar. Restam dúvidas na lateral direita, entre Varela e Emerson Royal, e no ataque, entre Pedro e Bruno Henrique.

COMO CHEGA O INTERNACIONAL?

Pressionado, o técnico Roger Machado busca encontrar uma forma de derrotar o Flamengo, que apresenta números impressionantes na temporada. No Brasileirão, além de liderar a tabela de classificação, tem o ataque mais positivo (36) marcados e a defesa menos vazada (9) em 19 partidas. Com o mesmo número de jogos, o Inter marcou 22 e sofreu 26.

Em busca da virada, o treinador deve repetir a escalação que iniciou o jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores, disputado no Maracanã.

Para avançar à próxima fase, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença nos 90 minutos. Se a vitória vier por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Sergio Rochet, Aguirre, Juninho, Vitão e Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias



Técnico: Roger Machado

FLAMENGO: Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luís

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Esteban Ostojich, com Carlos Barreiro e Agustín Berisso como assistentes. No VAR, Andres Cunha (URU) estará no comando. Todos são uruguaios.

INGRESSOS

Os ingressos para o jogo estão esgotados, e o Internacional espera cerca de 48 mil pessoas na partida contra o Flamengo.

PRÓXIMO JOGO FLAMENGO

Flamengo x Vitória | Brasileirão



Data e horário: 25 de agosto (Segunda-feira)



Local: Estádio do Maracanã



Onde assistir: Premiere

PRÓXIMO JOGO INTERNACIONAL

Internacional x Cruzeiro | Brasileirão



Data e horário: 23 de agosto (Sexta-feira)



Local: Estádio do Mineirão



Onde assistir: Prime Video

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL-RS X FLAMENGO-RJ



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)