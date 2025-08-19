'Você está doente?': Filipe Luís vê críticas vazias ao time do Flamengo

Foi com uma analogia incomum que o técnico Filipe Luís, do Flamengo, externou seu incômodo com algumas cobranças que considera excessivas de parte da torcida e da imprensa.

Na avaliação do treinador, há sempre algum ponto negativo apontado e nunca existe uma satisfação completa mesmo com o Rubro-Negro sendo líder isolado do Campeonato Brasileiro e com boa vantagem nas oitavas da Libertadores.

Estava falando com meu auxiliar que é engraçado quando você tem uma pessoa saudável e todos os dias olha para ela e fala: 'você está doente? Está acontecendo alguma coisa?'. E todo dia repete essa pergunta, várias pessoas diferentes repetem, e na verdade, ela está bem. E no final, ela vai achar que está doente, vai começar a fazer exames, a se olhar no espelho e é um pouco isso que acontece conosco

Filipe Luís

Queda no 2º tempo é rebatida internamente

O UOL apurou que o Flamengo já tem um levantamento com dados que refutam uma das principais críticas recentes: a de que o time tem uma queda no segundo tempo das partidas.

O contraponto rubro-negro é, principalmente, em relação à parte física. Preparadores e fisiologistas do clube têm em mãos números obtidos através do GPS dos jogadores que comprovam que não há essa redução de desempenho em termos físicos.

Parte da torcida vaiou após vitória, mas elenco é blindado

Parte da torcida do Flamengo vaiou a equipe após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na ida das oitavas da Libertadores Imagem: Breno Matos/Onzex Press e Imagens

O rigor de exigência das arquibancadas ficou evidenciado após o 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, quando parte da torcida vaiou o Flamengo mesmo com a vitória.

A comissão técnica e os jogadores, porém, têm tratado de se blindar das críticas. Há um consenso interno de que a equipe está bem e cumprindo as funções táticas determinadas por Filipe Luís.