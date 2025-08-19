Flaco López tenta aproveitar bom momento no Palmeiras para se isolar na artilharia da Libertadores

Flaco López está vivendo bom momento no Palmeiras e teve seu nome incluído na lista de pré-convocação de Lionel Scaloni para a seleção da Argentina para as Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante tem, nesta semana, a chance de se isolar como artilheiro desta edição da Copa Libertadores.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas da competição continental. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, em Lima, o Verdão aplicou uma goleada por 4 a 0 e abriu a larga vantagem.

Nesse compromisso, no Peru, Flaco López fez dois gols e chegou a cinco bolas na rede na competição continental. Vitor Roque e Gustavo Gómez anotaram os outros tentos alviverdes. Com os cinco gols, Flaco igualou-se a Barcos (Alianza Lima), Alan Patrick (Internacional) e Ramiro Vaca (Bolívar).

Na atual temporada, Flaco soma 41 partidas (20 como titular), com 15 gols e três assistências. Com isso, ele é líder isolado do ranking de artilheiros do Palmeiras no ano. Em seguida, estão Estêvão (12), Mauricio (10), Facundo Torres (8) e Vitor Roque (7).

Flaco López começou a temporada como titular do Palmeiras, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Vitor Roque. Contudo, uma mudança tática de Abel Ferreira, que colocou uma dupla de ataque no Palmeiras, recolocou Flaco ao lado de Vitor Roque como titular. Ambos tem dado boa resposta.

O argentino ainda pode, neste ano, superar sua marca de 2024, que foi a mais goleadora desde a chegada ao clube, em 2022. No último ano, ele marcou 22 gols em 61 partidas. Nesta temporada, ele está a sete bolas na rede de alcançar seu recorde e tem 41 jogos na conta.