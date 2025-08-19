Topo

Ferroviária x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista feminino

19/08/2025 08h00

Nesta terça-feira, em confronto válido pela sétima rodada do Paulista feminino, o São Paulo visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, às 18h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV.

Posições na tabela

Ferroviária: oito pontos em seis jogos (iniciou a rodada na quarta posição)

São Paulo: 12 pontos em seis jogos (iniciou a rodada na segunda posição)

Prováveis escalações

FERROVIÁRIA: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly, Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz

Técnico: Léo Mende

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa

Técnico: Thiago Viana

Arbitragem

Não divulgada.

Esporte

