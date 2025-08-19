Ferroviária x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista feminino
Nesta terça-feira, em confronto válido pela sétima rodada do Paulista feminino, o São Paulo visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, às 18h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV.
Posições na tabela
Ferroviária: oito pontos em seis jogos (iniciou a rodada na quarta posição)
São Paulo: 12 pontos em seis jogos (iniciou a rodada na segunda posição)
Prováveis escalações
FERROVIÁRIA: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly, Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz
Técnico: Léo Mende
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa
Técnico: Thiago Viana
Arbitragem
Não divulgada.