Em grande fase, Kaio Jorge é quem mais participa de gols no Brasileirão

19/08/2025 15h49

O centroavante Kaio Jorge vive ótima fase no Cruzeiro e lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas, o pernambucano, que se tornou peça fundamental no ataque do time, também tem participado ativamente mesmo quando não vai às redes, somando 19 participações em gols, 14 deles de sua autoria e outros cinco em que deu assistência.

Nos últimos dez jogos disputados pelo clube mineiro, Kaio balançou a rede em quatro, incluindo um hat-trick na partida contra o Grêmio no Brasileirão, em julho. Ele também deu assistência em dois outros, participando ativamente de seis gols nesse período.

O jogador, que tinha contrato com a Juventus, chegou ao Cabuloso em 2024, após um acordo de 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões). Na temporada passada, com a camisa do Cruzeiro, foram sete gols e duas assistências em 23 partidas. Kaio Jorge firmou vínculo com o time comandado por Leonardo Jardim até o fim de 2028.

Próxima rodada

A Raposa volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cruzeiro se encontra em terceiro lugar, com 38 pontos e 11 vitórias acumuladas.

