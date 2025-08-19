Em busca de afirmação no Palmeiras, Felipe Anderson projeta duelo com Universitario: "Pés no chão"

O Palmeiras terá um importante compromisso pela frente nesta quinta-feira. O Alviverde enfrenta o Universitario, do Peru, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Mesmo com a ampla vantagem de 4 a 0 conquistada no duelo da ida, o meio-campista Felipe Anderson ressaltou a importância da cautela antes da partida desta quinta-feira.

"Sobre o Universitario, temos de ter os pés no chão. Nós sabemos que no futebol, se você entra desligado em um jogo, as coisas podem se tornar difíceis, independentemente das circunstâncias. Claro que temos uma vantagem muito grande de estar jogando em casa, de ter feito um placar um pouco amplo, mas aqui no Palmeiras todo mundo sabe que todos os jogos temos de entrar com a mesma mentalidade, independentemente se é fora ou dentro de casa, se é um resultado favorável ou não", analisou o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

"Vamos entrar com a nossa mentalidade para vencer o jogo. Sabemos que eles também têm a qualidade deles, vão vir aqui para jogar e tentar surpreender. Do nosso lado, temos de entrar focados, respeitando o adversário e sabendo que temos de ganhar o jogo e nos classificarmos de qualquer jeito", acrescentou.

Felipe Anderson foi o herói do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 7 anotou seu primeiro gol na temporada depois de 27 partidas.

"Foi uma vitória muito importante contra o Botafogo, que dá cada vez mais confiança e agrega esses três pontos na nossa caminhada. Sabemos que vai ser uma luta até o final, então cada ponto é importante. Pontuar em um campo difícil, fora de casa, contra um adversário muito forte é fundamental e nos dá cada vez mais força para melhorar. Passamos por momentos um pouco difíceis no ano e agora as coisas estão fluindo positivamente. Isso dá alegria, mas nos dá também um sentimento de força que precisamos manter, porque sabemos que a cada jogo a dificuldade aumenta, os adversários vêm muito fortes para jogar contra a gente, querendo ganhar a todo custo. Temos de manter o alerta sempre ligado para poder manter essa fase boa", disse.

Temporada de Felipe Anderson no Palmeiras

Felipe Anderson vem lidando, neste ano, com alguns problemas físicos que o assolaram por algum período, obrigando o atleta a ser desfalque para Abel Ferreira. No fim do último mês, por exemplo, o meia sofreu uma inflamação no quadril e ficou de fora de dois jogos, logo quando vinha de sequência de três como titular. Já no início da temporada, precisou passar por um recondicionamento físico.

Nesta temporada, Felipe Anderson disputou 27 jogos, sendo 16 deles como titular, e engatou, no máximo, uma sequência de três partidas entre os 11 iniciais. Além do gol, ele soma ainda uma assistência.