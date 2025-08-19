Em alta no São Paulo, Maik deve assumir o lugar de Cédric contra o Atlético Nacional?

O jovem Maik vive um momento de ascensão no São Paulo e pode ganhar ainda mais espaço justamente em um dos jogos mais importantes da temporada. Aos 20 anos, revelado em Cotia, o lateral direito vem aproveitando as chances dadas por Hernán Crespo e surge como alternativa para ocupar a vaga de Cédric no duelo decisivo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores.

No último sábado, diante do Sport, Maik mostrou personalidade mesmo sob pressão na Ilha do Retiro lotada. Além de uma atuação segura, coroou a noite com o gol que garantiu o empate por 2 a 2, resultado que manteve a invencibilidade do Tricolor no Brasileirão e deixou o time no G6 da tabela.

Até pouco tempo atrás, Crespo tinha apenas Cédric como opção para a lateral direita, recorrendo a improvisações como a de Bobadilla quando o português não estava disponível. Agora, com a recuperação física e a sequência de jogos de Maik, o cenário começa a mudar.

O garoto já havia participado de duelos contra Athletico-PR, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, antes de brilhar contra o Sport. A boa fase do jovem também pode influenciar a diretoria, que buscava reforços para a posição. Caso Maik mantenha o desempenho, o São Paulo pode até repensar a necessidade de uma contratação.

Ainda é cedo para cravar se o lateral conseguirá se consolidar como titular, mas seu início com Crespo é animador. A atuação contra o Sport fortalece sua candidatura para assumir a vaga de Cédric nesta terça-feira, no Morumbis, quando o Tricolor recebe o Atlético Nacional pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. Com o empate sem gols na ida, basta uma vitória simples para o São Paulo avançar às quartas.

Desta forma, Maik deve assumir o lugar de Cédric diante do Atlético Nacional?