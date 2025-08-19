Elenco do Santos se reapresenta e treina no CT após invasão

Topo

Depois de ouvirem as reclamações de torcedores organizados, que invadiram o CT Rei Pelé, os jogadores do Santos treinaram normalmente nesta terça-feira. O elenco estava de folga na segunda e se reapresentou nesta tarde.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo, no Morumbis, realizaram um trabalho regenerativo. O restante foi ao gramado.

O auxiliar Matheus Bachi será o responsável por comandar o Peixe enquanto a diretoria procura por um novo técnico no mercado. Cleber Xavier foi demitido logo após a goleada sofrida para os cariocas. Sampaoli, que passou pelo clube em 2019, é o nome mais cotado no momento.

O Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar não estará à disposição. O meia-atacante cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. João Basso e Willian Arão, ambos em transição física, são dúvidas.

O Santos está em 15º lugar no Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

