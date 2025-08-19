Eleição para a vice-presidência do CD do Corinthians ganha novos candidatos

A eleição extraordinária para a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians ganhou novos candidatos. O conselheiro e membro da Comissão de Ética, Rodrigo Vicente Bittar, irá concorrer ao cargo com Leonardo Pantaleão, atual Superintende de Negócios Jurídicos do clube.

Além de Bittar, Renato Ramires, integrante da chapa 11 (Fiéis Mosqueteiros), também pode participar do pleito. O grupo anunciou sua candidatura em nota oficial nesta terça-feira, mas o movimento, segundo informações obtidas pela reportagem, ainda não está garantido. Aliados de Stabile estão tentando demover Renato da ideia para que a eleição tenha apenas dois candidatos: Leonardo Pantaleão e Rodrigo Bittar.

A eleição está agendada para a próxima segunda-feira, no Parque São Jorge. Além de definir o novo vice do CD, a reunião também escolherá o presidente do clube até o final de de 2026, quando se encerraria o mandato de Augusto Melo, destituído do cargo.

O candidato que for eleito vice do Conselho Deliberativo, consequentemente, se tornará presidente da Comissão de Ética.

Quem assumir a função será responsável por liderar investigações e sugerir consequências referentes aos casos que estão em pauta na mesa da Comissão de Ética. No momento, há cerca de 26 casos sob apuração do órgão, incluindo os gastos do ex-presidente Andrés Sanchez com o cartão corporativo do clube e pedidos de expulsão do presidente destituído Augusto Melo.

O caso das notas e cupons fiscais de supostos gastos pessoais na gestão Duilio Monteiro Alves, que, por ora, ainda não foram enviados à Ética, também pode ser investigado caso o órgão receba pedidos para tal.

Eleição presidencial

A chapa 11 (Fiéis Mosqueteiros), além de oficializar a candidatura de Renato, declarou apoio a Osmar Stabile na eleição para a presidência do Corinthians.

O posicionamento da chapa deixa claro que Pedro Luis Soares, integrante do grupo e secretário do Cori (Conselho de Orientação), não irá se lançar como candidato à presidência. Como publicou a Gazeta Esportiva, ele ainda estudava o potencial de votos que poderia garimpar.

Sendo assim, a eleição presidencial permanece com três candidatos: Stabile, o atual presidente interino, Antônio Roque Citadini, conselheiro que já foi vice-presidente e diretor de futebol do clube, e o conselheiro André Castro, que promete investimento de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões).