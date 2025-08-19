Diretor do São Paulo considera renovação de Alan Franco "fundamental"

O São Paulo segue "reforçando" seu elenco para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira, o clube celebrou a renovação contratual de Alan Franco, zagueiro argentino que assinou novo vínculo até dezembro de 2028.

A permanência do defensor foi exaltada pela diretoria tricolor: "O Alan se firmou como um grande jogador do nosso elenco, temos muita felicidade em renovar esse contrato, pela importância dele como zagueiro, líder e profissional. Estamos felizes por fortalecer o nosso elenco", afirmou o presidente Julio Casares.

Na mesma linha, o diretor de futebol Carlos Belmonte ressaltou o equilíbrio defensivo da equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo.

? Que cheiro é esse? Cheiro de renovação! Alan Franco é nosso até 2??0??2??8??#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/twYDkr3rPA ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 18, 2025

"Nossa linha defensiva está toda renovada, com Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Sabino, além da chegada do Rafael Toloi. O Alan é um jogador muito importante para a gente, era uma renovação que considerávamos fundamental. É um jogador que tem a cara do São Paulo, que se identificou com o clube", disse.

Com o argentino confirmado no plantel, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético Nacional, no Morumbis, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Após segurar um empate sem gols na Colômbia, o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Caso o duelo termine novamente em igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis.