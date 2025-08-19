CSA x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
CSA e Confiança entram em campo nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O duelo é pela semifinal da Copa do Nordeste.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir CSA x Confiança ao vivo?
TV: ESPN (fechada).
Streaming: Disney+.
PPV: Premiere.
Como o CSA chega ao confronto?
A equipe mandante oscila na atual temporada. Apesar de estar na semifinal da Copa do Nordeste, o time está apenas na 10ª posição da Série C.
Nas últimas cinco partidas, são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.
Como o Confiança chega ao confronto?
Por sua vez, o Confiança atravessa fase parecida. No G8 da Série C, em 7º, a equipe ainda não garantiu sua vaga ao mata-mata do torneio.
São quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas.
Histórico de confrontos
Foto: Divulgação / CSA
O tradicional confronto nordestino aconteceu 42 vezes na história. São 20 triunfos do CSA, 12 empates e 10 vitórias do Confiança. Os dados são do Ogol.
Veja o resumo dos últimos jogos:
- 24/05/2025: CSA 0 x 0 Confiança (Série C)
- 26/03/2025: CSA 2 x 1 Confiança (Copa do Nordeste)
- 27/06/2024: Confiança 0 x 1 CSA (Série C)
Ingressos para CSA x Confiança
Os valores dos ingressos variam de R$ 40,00 e R$ 400,00. O setor com o bilhete mais barato é a Arquibancada Baixa, enquanto os mais caros são as Cadeiras Piso e Piso 4. Os visitantes tem o preço fixo de R$ 60,00. Mais informações em futebolcard.com.
Próximo jogo do CSA
CSA x Ponte Preta | Série C
Data e horário: 25/08 (segunda-feira) | 19h30
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Onde assistir: não divulgado.
Próximo jogo do Confiança
Guarani x Confiança | Série C
Data e horário: 25/08 (segunda-feira) | 19h30
Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
Onde assistir: não divulgado.
FICHA TÉCNICA
CSA x CONFIANÇA
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Data: 20 de agosto de 2025 (Quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
CSA: Georgemy (Gabriel Félix); Felipe Albuquerque (Diogo Batista), Betão, Islan e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola e Brayann; Daniel Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques
Técnico: Higo Magalhães
CONFIANÇA: Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura e Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley e Renan; Maikon Aquino e Neto Oliveira
Técnico: Luizino Vieira.