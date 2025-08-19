Topo

CSA x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

19/08/2025 20h00

CSA e Confiança entram em campo nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O duelo é pela semifinal da Copa do Nordeste.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir CSA x Confiança ao vivo?

TV: ESPN (fechada).

Streaming: Disney+.

PPV: Premiere.

Como o CSA chega ao confronto?

A equipe mandante oscila na atual temporada. Apesar de estar na semifinal da Copa do Nordeste, o time está apenas na 10ª posição da Série C.

Nas últimas cinco partidas, são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Como o Confiança chega ao confronto?

Por sua vez, o Confiança atravessa fase parecida. No G8 da Série C, em 7º, a equipe ainda não garantiu sua vaga ao mata-mata do torneio.

São quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas.

Histórico de confrontos

Foto: Divulgação / CSA

O tradicional confronto nordestino aconteceu 42 vezes na história. São 20 triunfos do CSA, 12 empates e 10 vitórias do Confiança. Os dados são do Ogol.

Veja o resumo dos últimos jogos:

- 24/05/2025: CSA 0 x 0 Confiança (Série C)

- 26/03/2025: CSA 2 x 1 Confiança (Copa do Nordeste)

- 27/06/2024: Confiança 0 x 1 CSA (Série C)

Ingressos para CSA x Confiança

Os valores dos ingressos variam de R$ 40,00 e R$ 400,00. O setor com o bilhete mais barato é a Arquibancada Baixa, enquanto os mais caros são as Cadeiras Piso e Piso 4. Os visitantes tem o preço fixo de R$ 60,00. Mais informações em futebolcard.com.

Próximo jogo do CSA

CSA x Ponte Preta | Série C

Data e horário: 25/08 (segunda-feira) | 19h30

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Onde assistir: não divulgado.

Próximo jogo do Confiança

Guarani x Confiança | Série C

Data e horário: 25/08 (segunda-feira) | 19h30

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Onde assistir: não divulgado.

FICHA TÉCNICA

CSA x CONFIANÇA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 20 de agosto de 2025 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

CSA: Georgemy (Gabriel Félix); Felipe Albuquerque (Diogo Batista), Betão, Islan e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola e Brayann; Daniel Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques

Técnico: Higo Magalhães

CONFIANÇA: Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura e Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley e Renan; Maikon Aquino e Neto Oliveira

Técnico: Luizino Vieira.

