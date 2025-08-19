Crespo escala São Paulo com Rodriguinho na Libertadores; Lucas é reserva

O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético Nacional (COL) na noite desta terça-feira, no Morumbis, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Hernán Crespo manda a campo um time com Rodriguinho entre os titulares.

O Tricolor está escalado com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

A terceira vaga no meio-campo era a única dúvida para hoje e Rodriguinho entra na vaga que poderia ser de Alisson. Na prática, o São Paulo fica mais ofensivo, com um meia de origem.

O atacante Lucas começa a partida no banco de reservas. Havia uma esperança do camisa 7 estar apto a iniciar a partida, mas Crespo opta por deixá-lo no banco de início.