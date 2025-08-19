Topo

Esporte

Crespo escala São Paulo com Rodriguinho na Libertadores; Lucas é reserva

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional - Jaime SALDARRIAGA / AFP
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional Imagem: Jaime SALDARRIAGA / AFP
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

19/08/2025 20h24

O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético Nacional (COL) na noite desta terça-feira, no Morumbis, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Hernán Crespo manda a campo um time com Rodriguinho entre os titulares.

O Tricolor está escalado com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

A terceira vaga no meio-campo era a única dúvida para hoje e Rodriguinho entra na vaga que poderia ser de Alisson. Na prática, o São Paulo fica mais ofensivo, com um meia de origem.

O atacante Lucas começa a partida no banco de reservas. Havia uma esperança do camisa 7 estar apto a iniciar a partida, mas Crespo opta por deixá-lo no banco de início.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Treino de pódio marca "primeiro ato" do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio

Avaí empata com Operário-PR e perde chance de colar no G4 da Série B

Corinthians perde Martínez por fratura na mão e acende alerta em meio a série de desfalques

Alisson desfalca São Paulo contra o Atlético Nacional por dores no quadril

Fortaleza perde para o Vélez Sarsfield na Argentina e está eliminado da Libertadores

Bruno Pacheco admite falhas do Fortaleza em eliminação: "Saímos do que foi treinado"

Melo e Matos estreiam em Winston-Salem nesta quarta-feira

Julio Cesar Chavez Jr é deportado para o México e é preso suspeito de tráfico de drogas e armas

Fortaleza perde do Vélez na Argentina e cai nas oitavas da Libertadores

Vélez aproveita deslizes, derruba Fortaleza em meio a dilúvio e avança

Organizada do Santos esclarece protesto no CT e pede reforços com urgência