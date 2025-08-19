Corinthians x Cuiabá: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-17

O sub-17 do Corinthians entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Cuiabá, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Corinthians x Cuiabá?

O duelo entre Corinthians e Cuiabá terá transmissão da Corinthians TV, no YouTube.

Classificação do Brasileirão sub-17

O Corinthians é o quinto colocado do Brasileirão sub-17, com 25 pontos conquistados. Em 14 partidas, os Filhos do Terrão conquistaram sete vitórias, sofreram quatro empates e três derrotas. Uma delas foi na última rodada, quando perdeu por 2 a 1 do Grêmio, no Rio Grande do Sul.

O Cuiabá, por sua vez, vive situação diferente e está na 17ª posição, com 11 pontos conquistados. Até o momento, o Dourado possui apenas duas vitórias no torneio e tem cinco empates e sete derrotas. Na última rodada, venceu o Bahia por 2 a 1, no Mato Grosso.

Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam entre si em turno único na primeira fase, com os oito mais bem colocados avançando às quartas, que serão disputadas em apenas uma partida, assim como a semifinal. A decisão será realizada em jogos de ida e volta.

Ingressos de Corinthians x Cuiabá

Os torcedores de Corinthians x Cuiabá poderão reservar de forma gratuita o ingresso neste site. O acesso da torcida alvinegra ao estádio será pela Rampa 4. Já os visitantes entrarão pela Rampa 1.

Arbitragem de Corinthians x Cuiabá

O árbitro do jogo será Gustavo Alencar Rodrigues (SP), enquanto Henrique Perinelli Oliveira (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP) serão os assistentes.