Corinthians tem baixo aproveitamento com Dorival no Brasileirão e volta a temer Z4

Nem mesmo a classificação às quartas de final do Copa do Brasil sobre o maior rival fez o Corinthians de Dorival Júnior embalar. Após eliminar o Palmeiras e dar sinais de que enfim iria engrenar na temporada, o time voltou a acumular tropeços no Campeonato Brasileiro e se aproximou da zona de rebaixamento.

Ao término da 18ª rodada do Brasileirão, a situação do Corinthians na tabela, embora decepcionante, era tida como tranquila. A equipe estava no 12º lugar, com 22 pontos, sete de vantagem para o Z4. Duas rodadas depois, o cenário mudou.

Com as derrotas para Juventude e Bahia, o Timão caiu duas posições e viu a distância para a zona de descenso cair consideravelmente. A vantagem para o Vitória, primeira equipe dentro do Z4, é de apenas três pontos.

A sequência negativa ligou um alerta no Parque São Jorge. O time está há seis jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro e, nas últimas 11 rodadas, venceu apenas uma vez.

Soma-se isso à alta quantidade de desfalques importantes. Em menos de uma semana, Dorival perdeu os titulares Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo, todos por lesão. A solução encontrada pelo treinador foi apostar na base e dar oportunidade a garotos, como Kayke e Gui Negão.

Internamente, o Corinthians enxergava uma vaga na Libertadores de 2026 como uma meta alcançável. Porém, com os recentes resultados negativos, a equipe se recolocou na briga contra o rebaixamento. O próprio técnico Dorival Júnior, na última entrevista coletiva, disse que o time "nunca se desligou" da luta contra o Z4.

O próximo compromisso do Timão é contra o Vasco, embalado pela goleada de 6 a 0 em cima do Santos. O embate, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

A partida ganhou contornos decisivos para o Corinthians, que pode se afastar ou entrar de vez na briga contra o Z4.

Esse, aliás, é um dos questionamentos da diretoria alvinegra sobre o trabalho de Dorival. A alta cúpula do clube se animou com a classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, mas espera que o treinador melhore a colocação da equipe na tabela do Brasileiro.

Desde que assumiu o Corinthians, Dorival não conseguiu engatar uma sequência de vitórias e soma, ao todo, oito triunfo em 21 partidas, além de sete empates e seis derrotas (49,2%). No Brasileirão, o aproveitamento é ainda pior. São três vitórias, seis empates e cinco reveses em 14 jogos (35,7%).