'Corinthians não faz 45 pontos': Casão aponta pacote de risco no Brasileiro

O Corinthians perdeu força em Itaquera, continua inofensivo fora de casa e está convivendo com um pacote de risco no Brasileirão, alertou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Tem uma pequena diferença dos últimos anos do Corinthians que é super negativa. O Corinthians, no Campeonato Brasileiro, se garantia ganhando em casa. Ele não ganhava fora — fora de casa, em qualquer torneio, é difícil ganhar. Não é um time que vai fora de casa e começa a ganhar jogos, e o forte do Corinthians era ganhar em casa. E agora já perdeu seis em casa e só ganhou do Ceará fora.

Aí você olha, perdeu seis em casa e quase não ganhou fora. Ganhou quando? Quais foram as partidas que o Corinthians ganhou? O Corinthians já jogou 20 partidas e já está no segundo turno. O Corinthians está com 22 pontos e não é o suficiente se você colocar que o número base é 45 para fugir do rebaixamento.

"As contas são feitas em cima desse número, 45. Se você olhar hoje desempenho, resultados em casa, resultados fora e contusões dos principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis, Carrillo, você vai dizer que o Corinthians não faz 45 pontos", afirmou Casagrande.

Para o colunista, o Timão corre sério risco de entrar na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Apesar de ser o 14º colocado, o Corinthians tem apenas três pontos a mais que o primeiro time no Z4 (Vitória) e jogos a menos que as equipes que o separam da zona da degola (Santos e Vasco).

Se você fizer a soma desse pacote, o Corinthians está correndo um risco gigantesco. O Vasco com jogos a menos, o Santos com jogos a menos, tem mais times com jogos a menos — a situação do Corinthians é delicadíssima e domingo joga um confronto direto contra o Vasco, em São Januário.

"O Vasco meteu seis no Santos e joga amanhã contra o Juventude, que também é um confronto direto. O que pode acontecer? Vamos supor que o Vasco, empolgado, vai lá em Caxias do Sul e ganha também. O Corinthians vai chegar em São Januário e pegar o ambiente explodindo de otimismo, de apoio do torcedor, de lua de mel."

"Enfim, é uma partida domingo que o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. E se Vasco, Santos e o Vitória ganharem as partidas, o Corinthians corre o risco de ficar na zona de rebaixamento", acrescentou Casagrande.

Com seis derrotas na Neo Química Arena, o Corinthians já perdeu mais em casa neste Brasileiro do que no ano do rebaixamento, em 2007 — o que justifica o sinal de alerta.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra