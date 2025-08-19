Corinthians: José Martínez sofre fratura na mão e passará por cirurgia

O volante José Martínez sofreu um trauma na mão esquerda, durante o treino no CT Dr. Joaquim Grava, e teve uma fratura no quarto metacarpo detectada.

O que aconteceu

Após exames, o departamento médico confirmou que ele precisará ser submetido a cirurgia para correção da lesão. A expectativa é de que a operação aconteça ainda nesta semana.

O clube não estipulou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, que dependerá do processo de recuperação após o procedimento cirúrgico. Porém, em casos semelhantes, o tempo médio de recuperação varia de quatro a oito semanas, com recuperação total.

Titular sob o comando de Dorival, Martínez se junta a outros importantes nomes no DM do Timão. Nomes como André Carrillo, Memphis Depay e Yuri Alberto também estão em recuperação.