Corinthians assina aditivo com joia da base e amplia multa contratual

O Corinthians formalizou, na tarde desta terça-feira, o aditivo do contrato do meia Guilherme Amorim, destaque das categorias de base do clube. Com isso, o Timão amplia a multa contratual da joia e se protege de investidas de outras equipes.

"Estamos trabalhando para dar mais segurança ao Sport Club Corinthians Paulista no que diz respeito às categorias de base. O Guilherme Amorim é uma joia, e com este contrato poderemos proporcionar essa segurança tanto ao jogador e a sua família quanto ao clube", disse o presidente interino Osmar Stabile.

"Estou muito feliz. Tudo está nas mãos de Deus e vou continuar trabalhando para seguir me desenvolvendo e dar o meu melhor para o Corinthians", completou Gui Amorim.

Gui vivia a mesma situação de Kauê Furquim, que foi para o Bahia. Destaque na categoria sub-17, o jogador recebia salários referentes ao seu primeiro contrato profissional, assinado em setembro de 2024, e portanto tinha uma multa rescisória considerada baixa para o mercado nacional: R$ 14 milhões. Já a multa para times do exterior era de 40 milhões de euros (cerca de R$ 253 milhões).

Assim como Kauê, Gui também vinha sendo monitorado por equipes do Brasil e de fora do país, inclusive pelo Grupo City, mas demonstrou nos bastidores desejo de permanecer no Timão. Ele é agenciado pela Pro Manager, mesma empresa que cuida da carreira de Furquim.

Como publicou a Gazeta Esportiva nesta manhã, o Corinthians teve uma reunião com o estafe e os pais do jovem na última segunda-feira, apresentou uma oferta e estava otimista pelo acordo. De acordo com o clube, "as tratativas agora passam a ser feitas sem a necessidade de um intermediário".

Com 11 bolas na rede e 15 assistências em 31 jogos na atual temporada, Gui Amorim vem sendo um dos principais jogadores das categorias de base do clube. Neste ano, nenhum atleta de base possui mais participações em gols do que a joia.