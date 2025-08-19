Corinthians amplia vínculo com outra joia da base após perder Kauê Furquim

O Corinthians oficializou o aditivo de contrato do meia Guilherme Amorim, destaque da equipe Sub-17.

Timão se movimenta após perder Kauê Furquim

O acordo garante que todas as tratativas pelo atleta sejam feitas diretamente com o clube, sem a necessidade de intermediários.

A movimentação ocorre poucos dias após o Timão perder o jovem atacante Kauê Furquim, de 16 anos, para o Bahia, em negociação que surpreendeu a diretoria alvinegra. O clube baiano pagou a multa rescisória prevista em contrato, e o caso gerou forte reação nos bastidores do Parque São Jorge.

Na visão de Osmar Stabile, presidente interino, a extensão do vínculo de Amorim busca proteger tanto o Corinthians quanto o atleta. O assédio à base do clube alvinegro tem sido tema de debate interno há algum tempo.

Estamos trabalhando para dar mais segurança ao Sport Club Corinthians Paulista no que diz respeito às categorias de base. O Guilherme Amorim é uma joia, e com este contrato poderemos proporcionar essa segurança tanto ao jogador e a sua família quanto ao clube.

Osmar Stabile, em nota oficial

O meia, que trabalha com os mesmos intermediários de Kauê Furquim, comemorou a assinatura. "Estou muito feliz. Tudo está nas mãos de Deus e vou continuar trabalhando para seguir me desenvolvendo e dar o meu melhor para o Corinthians", disse o garoto.