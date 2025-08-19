Conselho do Flamengo aprova maior contrato de patrocínio máster do Brasil; veja detalhes

O Flamengo oficializou, nesta terça-feira, o novo contrato de patrocínio máster com a Betano, empresa global de apostas esportivas. O acordo, considerado o maior do futebol brasileiro, terá vigência de 20 de agosto de 2025 até 31 de dezembro de 2028, garantindo ao Rubro-Negro R$ 268 milhões por temporada.

O contrato abrange não apenas o futebol profissional, mas também as equipes de esportes olímpicos do clube, como vôlei, basquete e futebol feminino. Com formatos diversificados de remuneração, a parceria também abre espaço para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios para o Flamengo, alinhando-se aos padrões de grandes clubes europeus.

"A parceria, em nível comparável aos grandes clubes europeus, contempla diferentes formatos de remuneração e abre espaço para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios para o Flamengo", disse o Rubro-Negro.

A Betano substitui a Pixbet, antiga patrocinadora máster do clube, que teve a rescisão negociada entre as partes antes do término previsto em dezembro de 2027. O término foi negociado entre as duas partes e anunciado na última quarta-feira.

Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet e Bet Nacional também estavam na briga para patrocinar o Flamengo. A diretoria rubro-negra apresentou às empresas previamente o valor mínimo estipulado e garantiu que não houve leilão ou segunda rodada com novos valores.

A estreia da Betano na camisa do Flamengo está marcada para esta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília).