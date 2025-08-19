Conselho do Flamengo aprova contrato recorde de patrocínio com a Betano

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou em reunião nesta terça-feira o contrato de patrocínio master da Betano.

O que aconteceu

A marca substitui a Pixbet e firma, então, o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro: R$ 268 milhões anuais, segundo o clube.

O Flamengo já receberá R$ 85,5 milhões sete dias depois da assinatura do contrato. Ou seja, na semana que vem. Esse montante é o valor referente ao período de 2025 do acordo.

A presença da Betano será até o fim de 2028 e não vai se restringir ao espaço mais nobre do uniforme do time masculino profissional.

O acordo abrange futebol feminino, basquete masculino e qualquer outro time profissional que venha a ser criado.

A marca também vai aparecer nos uniformes de viagem do time Flamengo (atletas olímpicos) e ficará no espaço costas inferir das camisas do time de vôlei feminino.

No uniforme rubro-negro do Flamengo, a Betano aparecerá com a cor branca. No uniforme 2, preto.

O placar da votação no conselho teve 679 a favor, 11 contra e 4 abstenções.

Fluxo de pagamento

Do total de R$ 268 milhões anuais, R$ 256 milhões serão repassados com pagamentos fixos em três parcelas anuais. Em janeiro, o Flamengo recebe R$ 128 milhões. Depois, ganha duas parcelas de R$ 64 milhões.

Além disso, há um valor de R$ 12 milhões previsto a ser obtido por meio da Lei de Incentivo para os esportes olímpios. O pagamento desta fatia depende da aprovação.

Há ainda ganhos variáveis previsto no contrato. Será pago mais R$ 10 por camisa vendida além da marca de 400 mil, desde que tenha a marca Betano.

Ainda haverá outro valor a ser pago por usuário que se castrar no site via Flamengo a partir da marca de 100 mil usuários. O clube ganhará mais R$ 65 por cadastro.

Cláusulas de combate ao racismo

O Conselho do Fla também aprovou, por unanimidade, a inclusão de novos parágrafos no estatuto para combater o racismo.

Qualquer sócio, dirigente, atleta, funcionário ou prestador de serviço que praticar ou incentivar atos racistas pode ser punido.

O associado poderá ser suspenso por até um ano ou expulso, em caso de reincidência.

Os funcionários estarão sujeitos à demissão e contratos de prestadores de serviço poderão ser rescindidos.