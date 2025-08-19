Com três retornos, Botafogo divulga relacionados para pegar a LDU
Nesta terça-feira, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra a LDU, válido pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, com três retornos: o atacante Arthur Cabral, o zagueiro David Ricardo e o meio-campista Newton. As equipes se encaram nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado.
O Botafogo vem de um revés contra o Palmeiras, por 1 a 0, no Nilton Santos, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, a equipe de Davide vira suas atenções para o duelo decisivo pela Libertadores. Com ênfase na parte tática, o técnico italiano segue com quatro desfalques no setor defensivo. Após a derrota para o Palmeiras, o treinador italiano qualificou as lesões como uma "situação de emergência".
O Botafogo tem três desfalques confirmados para a partida: os zagueiros Bastos (joelho esquerdo) e Kaio Pantaleão (coxa direita) e o lateral Cuiabano (tornozelo esquerdo) não viajam para o jogo contra a LDU.
Por outro lado, a equipe terá três reforços. David Ricardo e Newton, que tiveram lesões e foram desfalques contra o Palmeiras, foram reavaliados e podem atuar. O atacante Arthur Cabral, que se machucou no último treino, também apareceu entre os relacionados para o confronto com a equipe equatoriana.
Assim, uma provável escalação do Botafogo tem: John; Alex Telles, David Ricardo, Barboza e Vitinho; Newton, Marlon Freitas, Montoro, Savarino e Artur; Arthur Cabral.
Confira a lista completa de relacionados do Botafogo
Goleiros: John, Léo Linck e Neto
Defensores: Alex Telles, Barboza, David Ricardo, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho
Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton
Meias: Corrêa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodriguez e Savarino
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan