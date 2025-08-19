Com retornos, Flamengo fecha preparação para pegar o Inter; veja escalação provável

Flamengo encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Internacional, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O último treino antes da decisão foi realizado no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, onde o elenco rubro-negro ajustou os últimos detalhes de olho no duelo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

A equipe terá reforços de peso. Arrascaeta, suspenso no confronto de ida, retorna à formação titular. Alex Sandro e Allan, que foram poupados na rodada do Brasileirão, também devem começar jogando. Outro nome importante que volta a ser opção é Danilo, liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão muscular.

Por outro lado, Filipe Luís ainda tem dúvidas em duas posições: Varela ou Emerson Royal na lateral direita e Bruno Henrique ou Pedro no ataque.

Desta maneira, um provável 11 inicial do Rubro-Negro tem: Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

Situação do Flamengo

Com a vitória por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo joga por um empate para garantir a classificação. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já o Internacional precisa vencer por dois gols para avançar no tempo normal.

O time carioca chega embalado. Além do triunfo no primeiro encontro, venceu novamente o Colorado no último fim de semana, pelo Brasileirão, e soma uma sequência positiva na temporada. Líder do campeonato nacional com 36 gols marcados e apenas nove sofridos, o Flamengo busca confirmar também sua força no mata-mata continental.