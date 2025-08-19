Topo

Esporte

Com retornos, Flamengo fecha preparação para pegar o Inter; veja escalação provável

19/08/2025 20h17

Flamengo encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Internacional, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O último treino antes da decisão foi realizado no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, onde o elenco rubro-negro ajustou os últimos detalhes de olho no duelo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

A equipe terá reforços de peso. Arrascaeta, suspenso no confronto de ida, retorna à formação titular. Alex Sandro e Allan, que foram poupados na rodada do Brasileirão, também devem começar jogando. Outro nome importante que volta a ser opção é Danilo, liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão muscular.

Por outro lado, Filipe Luís ainda tem dúvidas em duas posições: Varela ou Emerson Royal na lateral direita e Bruno Henrique ou Pedro no ataque.

Desta maneira, um provável 11 inicial do Rubro-Negro tem: Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

Situação do Flamengo

Com a vitória por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo joga por um empate para garantir a classificação. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já o Internacional precisa vencer por dois gols para avançar no tempo normal.

O time carioca chega embalado. Além do triunfo no primeiro encontro, venceu novamente o Colorado no último fim de semana, pelo Brasileirão, e soma uma sequência positiva na temporada. Líder do campeonato nacional com 36 gols marcados e apenas nove sofridos, o Flamengo busca confirmar também sua força no mata-mata continental.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Crespo escala São Paulo com Rodriguinho na Libertadores; Lucas é reserva

Com retornos, Flamengo fecha preparação para pegar o Inter; veja escalação provável

Com Léo Pereira, Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de Ancelotti

Santos: Invasão ao CT pode afetar permanência de Neymar? Colunistas debatem

Juventude x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações 

Flamengo x Inter: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Libertadores

Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CSA x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece