Com recorde de Fábio, Fluminense elimina América de Cali e vai às quartas

O Fluminense não deu chance para o azar e venceu por 2 a 0 o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores avançaram para as quartas de final da Sul-Americana. Além disso, o jogo foi de muita celebração para Fábio. O goleiro se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol mundial, atingindo 1.391 jogos, superando o recorde de Peter Shilton.

Em seu peito, o goleiro de 44 anos do Fluminense tinha um patch homenageando a expressiva marca.

Com a bola rolando, os cariocas abriram o placar no primeiro tempo, com Serna. Na etapa final, Martinelli ampliou para os tricolores. Agora, o Fluminense espera seu adversário nas quartas de final, que sairá do duelo argentino entre Lanús e Central Córdoba. As equipes descem a vaga nesta quinta-feira.

VEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNCEEEEE O FLUMINEEEEENNNNNNSEEEEEEE! KEVIN SERNA E MARTINELLI MARCAM, FLU FAZ 4 A 1 NO AGREGADO E ESTÁ NAS QUARTAS! VAAAAAAMMMMOSS, FLUZÃO! pic.twitter.com/rAW0AHT4zp ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025

Fluminense x América de Cali: o jogo

O Fluminense começou a partida com uma postura ofensiva e quase marcou aos 2 minutos. Martinelli ficou com a bola na área, mas chutou sobre o travessão. Em seguida, foi a vez de Samuel Xavier receber passe na área e chutar perto do gol.

Após o início movimentado, os donos da casa diminuíram o ritmo. O América de Cali passou a buscar o ataque, mas pouco incomodou a defesa tricolor. Tanto que o goleiro Fábio só trabalhou aos 19 minutos.

Porém, o Fluminense aproveitou os espaços para abrir o placar aos 22 minutos. Serna foi lançado, entrou na área e chutou no canto, sem chance para Soto. O gol não mudou o panorama da partida. O Tricolor tinha o controle da partida e desperdiçou boa chance com Everaldo. Já o América de Cali continuava sem levar perigo. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram novamente com postura ofensiva. O Fluminense chegou ao segundo gol aos 10 minutos: Martinelli recebeu passe na área e mandou para a rede.

O América de Cali só foi avançar com qualidade aos 19 minutos, quando Holgado fez boa jogada e chutou para defesa de Fabio. O Fluminense respondeu em seguida, com Serna, mas o atacante finalizou na rede pelo lado de fora.

Após o gol, o jogo caiu de rendimento. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas errava muitos passes no ataque. Já os visitantes seguiam sem conseguir criar boa chances. O panorama seguiu o mesmo nos minutos finais. Assim, os tricolores confirmaram a classificação para as quartas de final da Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-BRA 2 X 0 AMÉRICA DE CALI-COL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 19 de agosto de 2025 (terça-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)



Assistentes: Lubin Torrealba (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)



VAR: Juan Soto (Venezuela)



Cartões amarelos: Pestaña e Candelo (América de Cali)

GOLS



FLUMINENSE: Serna, aos 22min do primeiro tempo; Martinelli, aos 10min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes, Renê; Hércules (Bernal), Martinelli e Lima (Ganso); Serna (Keno), Everaldo (John Kennedy) e Agustín Canobbio.



Técnico: Renato Gaúcho

AMÉRICA DE CALI: Soto, Tovar, Bocanegra, Pestaña (Lucumí) e Mina; Carrascal, Escobar (Paz), Candelo (Castillo) e Barrios; Murillo (Ramos) e Holgado (Garcés)



Técnico: Diego Raimondi