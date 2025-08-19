Com Léo Pereira, Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de Ancelotti

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem cinco jogadores pré-convocados para a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

O que aconteceu

O técnico Carlo Ancelotti incluiu Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino, segundo o UOL apurou.

Uma novidade é Léo Pereira, que vive a expectativa de ser chamado pela primeira vez.

Samuel Lino já estava sendo monitorado desde os tempos de Atlético de Madrid, mas também vive a expectativa de entrar na lista final — que terá entre 23 e 25 jogadores.

Considerando outras seleções, o Flamengo chega a onze jogadores pré-convocados na próxima data Fifa — quatro uruguaios (Viña, Arrascaeta, Varela e De La Cruz) e um equatoriano (Plata).

Selecionáveis

Na convocação passada, o Flamengo já teve presença relevante na seleção, com Danilo, Alex Sandro, Léo Ortiz, Wesley e Gerson.

Os dois últimos deixaram o clube e foram para Roma e Zenit, respectivamente.

A convocação final da seleção será feita por Ancelotti na próxima segunda-feira.

O jogo contra o Chile, inclusive, será no Maracanã, em 4 de setembro. Depois, o Brasil vai à altitude de El Alto enfrentar a Bolívia, dia 9.