Com gol de Mbappé, Real Madrid bate Osasuna e estreia com vitória no Espanhol

Pela primeira partida do Campeonato Espanhol, o Real Madrid bateu o Osasuna por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira. Mbappé marcou o único gol da partida.

Desta maneira, com três pontos, o Real Madrid largou na oitava posição do Campeonato Espanhol, devido ao saldo de gols. O Osasuna fica em 16º lugar, zerado.

O Real Madrid volta a campo neste domingo, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Oviedo, no Estádio Calros Tartiere. No mesmo dia, às 12h, o Osasuna recebe o Valencia no Reyno de Navarra. Ambos os jogos são válidos pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo

O Real Madrid dominou o primeiro tempo, mas parou no bom desempenho defensivo do Osasuna. As melhores oportunidades dos mandantes vieram em chutes de longa distância e jogadas individuais. Aos 17 minutos, o zagueiro Huijsen arriscou de fora da área, e Herrera fez grande defesa. Aos 38, Vini Jr driblou Torró e Juan Cruz e finalizou por cima do gol.

A pressão do Real Madrid deu resultado. Aos quatro minutos do segundo tempo, Mbappé foi derrubado por Juan Cruz na área. Na cobrança de pênalti, o francês abriu o placar. No restante da etapa complementar, a equipe de Xabi Alonso administrou a vantagem, sem dar chances ao Osasuna. Aos 49, com o jogo morno, o lateral Bretones, dos visitantes, deu uma cotovelada em Gonzalo García e foi expulso.