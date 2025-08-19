Topo

Carlos Prates estreia no top 10 dos meio-médios após nocaute brutal no UFC 319

19/08/2025 16h17

A atualização semanal do ranking do UFC, divulgada nesta terça-feira (19), trouxe mudanças significativas em diversas categorias. Entre os destaques está a ascensão de Carlos Prates no meio-médio (77 kg). Após nocautear Geoff Neal com uma cotovelada giratória no primeiro round, no último sábado (16), pelo UFC 319, o brasileiro entrou no top 10 da divisão, assumindo a nona posição.

A performance impressionante marcou a recuperação do atleta da equipe 'Fighting Nerds', que vinha de sua única derrota na organização, justamente para Ian Machado Garry. Agora com cinco triunfos consecutivos - todos por nocaute -, o paulista se consolida como uma das principais revelações da categoria.

Ruffy estreia no ranking

Além de Prates, outro representante da 'Fighting Nerds' também se destacou na nova atualização. Maurício Ruffy passou a integrar o top 15 dos pesos-leves (70 kg), ocupando a 15ª colocação, reforçando sua crescente relevância em uma das divisões mais competitivas da organização.

Já no ranking peso-por-peso, que reúne os melhores lutadores do UFC independentemente de categoria, a principal movimentação ficou por conta de Khamzat Chimaev. Novo campeão dos médios (84 kg), o checheno naturalizado emiradense ultrapassou Alexandre Pantoja, dono do cinturão peso-mosca (57 kg), e agora ocupa posição de destaque entre os maiores nomes do plantel.

Karine sobe

No cenário feminino, Karine 'Killer' Silva, também integrante da equipe liderada por Pablo Sucupira, teve sua primeira aparição no top 10 do peso-mosca (57 kg) após a vitória sobre Dione Barbosa no UFC 319. Com a boa fase, a sul-mato-grossense passou a ocupar a décima posição na divisão atualmente comandada por Valentina Shevchenko.

Em contrapartida, Caio Borralho sofreu um pequeno revés no ranking dos médios. Ultrapassado por Anthony Hernandez, o brasileiro caiu para a sétima colocação. No entanto, o lutador conhecido como 'The Natural' terá oportunidade de se recuperar em breve: ele enfrenta Nassourdine Imavov, segundo colocado da divisão, no dia 6 de setembro, no UFC Paris. Um triunfo pode colocá-lo diretamente na disputa pelo topo e aproximá-lo de uma chance pelo cinturão.

