Carlos Miguel trabalha na parte interna, e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Universitario

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta terça-feira, e deu início à preparação para o duelo com o Universitario, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão venceu a primeira partida por 4 a 0, no Peru.

Anunciado nesta terça-feira, o goleiro Carlos Miguel permaneceu na parte interna da Academia e realizou testes físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O jogador ainda não foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e, por isso, ainda não pode estrear pelo Palmeiras.

A equipe alviverde teve um dia de folga depois de vencer o Botafogo por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão, no último domingo.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Glorioso seguiram o cronograma de atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco participou de um treino técnico, com foco em duelos no último terço do gramado e jogos entre equipes de cinco atletas em campo reduzido.

Desfalques do Palmeiras

Para o duelo, o Palmeiras seguirá com os desfalques de Bruno Rodrigues (transição após cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Raphael Veiga é dúvida para o confronto, devido a dores no púbis que o tiraram dos últimos jogos do Verdão.

