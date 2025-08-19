Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do goleiro Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest (ING). Na Live do Clube, Danilo Lavieri analisou se o goleiro chega para ser titular.

Para o colunista, avaliando o valor do investimento e o potencial tempo de carreira que o atleta tem pela frente, o Palmeiras fez um bom negócio ao contratar o goleiro de 26 anos

É um valor aceitável para um 'risco'. É um jogador que ainda não tem uma sequência que chega para ser titular no lugar do Weverton. Ele teve um bom cartão de visitas no Corinthians, quando teve oportunidades, quando o Cássio era titular, foi para o Nottingham Forest e não conseguiu a sequência que imaginava.

Agora, ele volta para tentar se provar de novo. Então, acho que é uma boa oportunidade, um preço ok, uma idade boa, um bom potencial, e aos 26 anos é um goleiro que ainda pode evoluir, pode se firmar.

Danilo Lavieri

