Topo

Esporte

OPINIÃO

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

do UOL

Colaboração para o UOL

19/08/2025 17h34

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do goleiro Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest (ING). Na Live do Clube, Danilo Lavieri analisou se o goleiro chega para ser titular.

Para o colunista, avaliando o valor do investimento e o potencial tempo de carreira que o atleta tem pela frente, o Palmeiras fez um bom negócio ao contratar o goleiro de 26 anos

É um valor aceitável para um 'risco'. É um jogador que ainda não tem uma sequência que chega para ser titular no lugar do Weverton. Ele teve um bom cartão de visitas no Corinthians, quando teve oportunidades, quando o Cássio era titular, foi para o Nottingham Forest e não conseguiu a sequência que imaginava.

Relacionadas

Trio sobrevive à reformulação da era Abel, mas só Gómez segue soberano

Brasileirão: assista a todos os gols dos jogos da 20ª rodada

Palmeiras anuncia contratação de Carlos Miguel até 2030

Agora, ele volta para tentar se provar de novo. Então, acho que é uma boa oportunidade, um preço ok, uma idade boa, um bom potencial, e aos 26 anos é um goleiro que ainda pode evoluir, pode se firmar.
Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Héctor Hernández é procurado por dois clubes e negocia rescisão com o Corinthians

Palmeiras goleia o América-MG e segue 100% como mandante no Brasileirão sub-17

Mbappé 'destrava' retranca do Osasuna e Real Madrid vence em sua estreia na LaLiga

Em meio à invasão de torcedores, Sampaoli admite interesse no Santos: 'Um grande desafio'

Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

Com gol de Mbappé, Real Madrid bate Osasuna e estreia com vitória no Espanhol

Neymar na liderança e conversa tensa: veja como foi a invasão ao CT do Santos

Reserva ou misto: como Palmeiras deve jogar oitavas da Libertadores?

Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas