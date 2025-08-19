Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana

O Fluminense sofreu uma baixa de peso para o jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã: o centroavante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito e está fora da partida.

Durante o jogo contra o Fortaleza, no último sábado, Cano foi substituído por Everaldo no segundo tempo, depois de sentir a lesão. Cano vinha de uma boa sequência nos últimos três jogos, tendo marcado três gols, um deles, inclusive, no jogo contra o Leão do Pici.

Não é a primeira vez que o argentino se lesiona nesta temporada. Ele já havia tido outro problema físico em abril deste ano, no jogo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador distendeu o ligamento do joelho esquerdo, sem necessidade de cirurgia

O Flu venceu o jogo de ida contra o América de Cali por 2 a 1 na semana passada. Para a partida desta terça, o clube carioca, que jogará em casa, pode até terminar com o marcador empatado que ainda assim sairá do estádio classificado para as quartas de final da Sul-Americana.

? E POR VOCÊ A VIDA INTEIRA EU VOU CANTAR ? É #DIADEFLU NO MARACA! Às 21h30, o #TimeDeGuerreiros recebe o América de Cali-COL, pela vaga nas quartas de final da @SudamericanaBR! VAMOS, MEU FLUMINENSE! ?????? pic.twitter.com/4Gi6nefg7z ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2025

Desde o final de julho, o Tricolor não sabe o que é perder, tendo vencido quatro de seus últimos seis jogos e empatado os outros dois. Ainda essa semana, o time entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, mais precisamente no próximo sábado, fora de casa, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro.