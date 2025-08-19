Topo

Esporte

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana

19/08/2025 14h15

O Fluminense sofreu uma baixa de peso para o jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã: o centroavante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito e está fora da partida.

Durante o jogo contra o Fortaleza, no último sábado, Cano foi substituído por Everaldo no segundo tempo, depois de sentir a lesão. Cano vinha de uma boa sequência nos últimos três jogos, tendo marcado três gols, um deles, inclusive, no jogo contra o Leão do Pici.

Não é a primeira vez que o argentino se lesiona nesta temporada. Ele já havia tido outro problema físico em abril deste ano, no jogo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador distendeu o ligamento do joelho esquerdo, sem necessidade de cirurgia

O Flu venceu o jogo de ida contra o América de Cali por 2 a 1 na semana passada. Para a partida desta terça, o clube carioca, que jogará em casa, pode até terminar com o marcador empatado que ainda assim sairá do estádio classificado para as quartas de final da Sul-Americana.

Desde o final de julho, o Tricolor não sabe o que é perder, tendo vencido quatro de seus últimos seis jogos e empatado os outros dois. Ainda essa semana, o time entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, mais precisamente no próximo sábado, fora de casa, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Onde vai passar Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana? Como assistir

Joia da base do Corinthians é anunciada pelo Bahia e pode estrear pelo novo clube

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: veja onde assistir

Fora dos planos do Corinthians, Héctor Hernández passa a treinar separado

Jogo do São Paulo hoje (19) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana

Por virose, Memphis fica de repouso e não comparece ao CT do Corinthians

Onde vai passar Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Johnny Walker e Mingyang Zhang protagonizam encarada tensa antes do UFC China

'Agora defendo o primeiro campeão mundial', diz Carlos Miguel em anúncio pelo Palmeiras

Presidente da CBF revela que mandou Nike parar produção de camisa vermelha