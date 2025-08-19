Bruno Pacheco admite falhas do Fortaleza em eliminação: "Saímos do que foi treinado"
O Fortaleza deu adeus à Copa Libertadores da América nesta terça-feira após ser derrotado pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0, no Estádio José Amalfitani. Com o agregado de 2 a 0, depois do empate sem gols na Arena Castelão na semana passada, o time argentino avançou às quartas de final. Após o jogo, o lateral esquerdo Bruno Pacheco analisou a atuação do Leão do Pici e admitiu que o time se afastou do plano de jogo definido pelo técnico Renato Paiva.
"Acho que a gente saiu um pouco do que foi treinado. Isso foi chamada atenção no intervalo. As nossas linhas não estavam compactas, a gente estava dando muito espaço para o adversário", disse o jogador aos canal oficial da Libertadores.
Bruno Pacheco ainda comentou sobre os erros que comprometeram a equipe: "Quando a gente traz um plano de jogo, a gente tem que seguir. Infelizmente, estávamos chegando atrasado nas jogadas. Muitas das vezes pegávamos a bola e entregávamos para o adversário. Isso ficou nítido ali no primeiro tempo."
Segundo ele, a equipe precisava ter jogado de forma mais compacta e controlado melhor a posse de bola diante de um Vélez que se mostrou eficiente em seus domínios.O jogo começou com o Vélez impondo pressão e abrindo o placar logo aos 6 minutos, com Maher Carrizo aproveitando cruzamento de Gómez para cabecear sem chances para Helton Leite. O Fortaleza ainda buscou reagir, principalmente com Marinho, mas a equipe sofreu novamente aos 27 minutos, quando Tomás Galván ampliou após erro de Deyverson na saída de bola.
No segundo tempo, o Leão do Pici tentou reagir com Allanzinho e Pikachu levando perigo, mas esbarrou na forte marcação argentina. O Vélez, por sua vez, controlou a partida e quase marcou o terceiro gol, mantendo a vantagem até o apito final.
Agora, o Fortaleza, de Bruno Pacheco, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão. Já o Vélez Sarsfield enfrenta o vencedor do confronto entre Racing e Peñarol nas quartas da Libertadores.