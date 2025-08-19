Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O duelo é pela semifinal da Copa do Nordeste.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo?

TV: SBT (aberta) e ESPN (fechada).



Streaming: Disney+.



PPV: Premiere.

Como o Bahia chega ao confronto?

O time de Rogério Ceni vive grande fase na atual temporada. Além de estar nas semifinais da Copa do Nordeste, a equipe é a quarta colocada do Brasileirão.

Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias e três empates.

Como o Ceará chega ao confronto?

Por sua vez, o Ceará oscila. Apesar do grande desempenho regional, a equipe está na décima posição do Brasileirão.

São duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas.

Histórico de confrontos

Letícia Martins/EC Bahia

O tradicional confronto nordestino aconteceu 56 vezes na história. São 21 triunfos do Esquadrão de Aço, 15 empates e 20 vitórias do Ceará. Os dados são do Ogol.

Veja o resumo dos últimos jogos:

- 21/04/2025: Bahia 1 x 0 Ceará (Brasileirão)



- 26/03/2025: Bahia 3 x 2 Ceará (Copa do Nordeste)



- 06/03/2024: Ceará 1 x 2 Bahia (Copa do Nordeste)

Ingressos para Bahia x Ceará

Mais de 32 mil ingressos foram vendidos para o duelo. As últimas entradas estão à venda com valores variáveis entre R$ 33 e R$ 250. Mais informações em esquadraozone.com.br

Próximo jogo do Bahia

Bahia x Santos | Brasileirão



Data e horário: 24/08 (domingo) | 16h



Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Onde assistir: Premiere.

Próximo jogo do Ceará

Grêmio x Ceará | Brasileirão



Data e horário: 23/08 (sábado) | 21h



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Onde assistir: Premiere.

FICHA TÉCNICA



BAHIA x CEARÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 20 de agosto de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)



Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Kayky e Luciano Rodríguez



Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul



Técnico: Léo Condé.