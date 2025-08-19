Topo

Avaí empata com Operário-PR e perde chance de colar no G4 da Série B

19/08/2025

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 22ª rodada da Série B, o Avaí visitou o Operário-PR no Germano Kruger, empatou em 0 a 0 e perdeu a chance de colar no G4 da competição.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 33 pontos, na oitava colocação da tabela, e não aproveitou a oportunidade de colar na zona de classificação à elite do futebol brasileiro. Caso vencesse, alcançaria 35 e colaria no Novorizontino, equipe que fecha o G4. O Operário-PR, por sua vez, ficou com 27 unidades, na 12ª posição.

O Avaí retorna aos gramados na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Amazonas, na Ressacada. No domingo, às 16h, o Operário-PR visita o Paysandu, no Curuzu. Ambos os duelos serão válidos pela 23ª rodada.


Aos 10 minutos do segundo tempo, Emerson Ramon cruzou para Cléber, que dominou e finalizou com categoria dentro da área, mas o zagueiro Joseph apareceu no momento certo e fez grande intervenção para evitar o gol do Avaí.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Boschilia cobrou falta com muito perigo, mas a bola saiu por cima do gol, levando grande perigo ao Operário-PR.

