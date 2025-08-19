Após perder Furquim, Corinthians faz oferta e fica otimista por renovação com joia

Depois de perder o jovem atacante Kauê Furquim para o Bahia, o Corinthians agiu rápido e avançou nas negociações com o estafe de Gui Amorim para renovar o contrato do promissor meia de 17 anos.

Gui vive a mesma situação de Kauê. Destaque na categoria sub-17, o jogador recebe salários referentes ao seu primeiro contrato profissional, assinado em setembro de 2024, e portanto tem uma multa rescisória considerada baixa para o mercado nacional: R$ 14 milhões - mesmo valor pago pelo Bahia para tirar Kauê Furquim do clube alvinegro. Já a multa para times do exterior é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 253 milhões).

Assim como Kauê, Gui vinha sendo monitorado por equipes do Brasil e de fora do país, inclusive pelo Grupo City, mas demonstrou nos bastidores desejo de permanecer no Timão. Ele também é agenciado pela Pro Manager, mesma empresa que cuida da carreira de Furquim.

A diretoria de base do Corinthians teve uma reunião com o estafe e os pais de Gui Amorim na última segunda-feira para tratar da renovação. O encontro foi considerado muito positivo por todas as partes.

Na conversa, o clube apresentou uma oferta ao garoto e aguarda uma resposta ainda nesta terça. Internamente, o clima é de otimismo.

A ideia do Corinthians é não só ampliar o vínculo de Gui Amorim, mas oferecer uma valorização salarial, consequentemente aumentando a multa rescisória, e um plano de carreira ao jovem atleta. O avanço foi publicado inicialmente pela Bandeirantes e confirmado pela Gazeta Esportiva.

Com dez bolas na rede e 15 assistências em 30 jogos, o meia vem sendo um dos principais jogadores das categorias de base do clube. Neste ano, nenhum atleta de base possui mais participações em gols do que a joia.

Alerta ligado

O caso Kauê Furquim ligou um sinal de alerta no Corinthians. Segundo informações obtidas pela reportagem, o clube deixou de negociar somente com empresários e passou a tratar de renovações na presença de pais e familiares dos atletas.

Além de Gui Amorim, o caso de Léo Amistá também deve virar pauta na diretoria de base alvinegra. O atacante de 16 anos, que possui contrato até março de 2028, também pode deixar o clube por uma quantia baixa.

No seu caso, o valor da multa é ainda menor: R$ 12 milhões. Léo também é representado pelo mesmo grupo de empresários de Kauê e Gui Amorim.

A saída de Furquim irritou a diretoria do Corinthians e respingou até mesmo no executivo de futebol Fabinho Soldado. Em nota, o clube acusou o Bahia de aliciamento "imoral" e prometeu levar o caso à Fifa e à CBF.

O Timão ainda entende que o Tricolor de Aço foi utilizado como um "intermediador de negócios" para que o Grupo City, que controla a SAF do Bahia e de outros times ao redor do mundo, como o Manchester City, pagasse somente os R$ 14 milhões estipulados para o mercado nacional. O valor da multa para o exterior era de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 315 milhões na cotação atual).