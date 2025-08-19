Topo

Esporte

Após empate do Cruzeiro, Leonardo Jardim reclama do VAR e faz sugestão inusitada; veja

19/08/2025 09h10

Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Mirassol nesta segunda-feira, pela 20ª rodada da competição. O técnico Leonardo Jardim reclamou de um pênalti não marcado para a Raposa, e sugeriu que os treinadores tenham direito a requisitar desafios, assim como é no vôlei.

"O futebol brasileiro precisa tomar algumas medidas, se não as pessoas vão começar a desacreditar do VAR. Vou dar aqui uma ideia: os treinadores deveriam ter dois desafios por jogo, um em cada tempo, para pedir revisão do lance pelo árbitro. Porque às vezes eles chamam, às vezes não chamam", analisou Jardim.

Poucas substituições e desfalques

Para o jogo contra o Mirassol, Leonardo Jardim teve alguns desfalques e precisou improvisar jogadores, principalmente na defesa. Por conta disso, o treinador explicou o baixo número de substituições no jogo, mesmo quando o Cruzeiro já estava empatando a partida.

"Nós tivemos muitos desfalques e, por isso, tivemos que arranjar a equipe de uma outra forma. Eu queria ver como os jogadores aguentavam para a gente mudar. Eu não podia gastar as nossas substituições, pois alguns atletas poderiam pedir para sair", disse Jardim.

Rapha Marques / Cruzeiro

Com 38 pontos em 20 jogos, o Cruzeiro é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Cabuloso na competição é neste sábado, quando recebe o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção

Joia argentina, Echeverri será emprestado ao Bayer Leverkusen

Brasileirão: assista a todos os gols dos jogos da 20ª rodada

Chefe da Ferrari compara Hamilton com Carlos Sainz: 'Pensamos que teria tudo sob controle'

Após empate do Cruzeiro, Leonardo Jardim reclama do VAR e faz sugestão inusitada; veja

Torcida do Atlético Nacional faz festa antes de decisão contra o São Paulo na Libertadores

Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Carreira brilhante'

Reinier de Ridder faz campanha por luta de título contra Khamzat Chimaev no UFC

Real Madrid x Osasuna: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Ferroviária x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista feminino

São Paulo x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-17