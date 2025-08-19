Após empate do Cruzeiro, Leonardo Jardim reclama do VAR e faz sugestão inusitada; veja

Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Mirassol nesta segunda-feira, pela 20ª rodada da competição. O técnico Leonardo Jardim reclamou de um pênalti não marcado para a Raposa, e sugeriu que os treinadores tenham direito a requisitar desafios, assim como é no vôlei.

"O futebol brasileiro precisa tomar algumas medidas, se não as pessoas vão começar a desacreditar do VAR. Vou dar aqui uma ideia: os treinadores deveriam ter dois desafios por jogo, um em cada tempo, para pedir revisão do lance pelo árbitro. Porque às vezes eles chamam, às vezes não chamam", analisou Jardim.

? Fim de jogo com o empate no placar. Kaio Jorge marcou o gol do Cruzeiro. ? #MFCxCRU | 1-1 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/1KqhNGc7gZ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 19, 2025

Poucas substituições e desfalques

Para o jogo contra o Mirassol, Leonardo Jardim teve alguns desfalques e precisou improvisar jogadores, principalmente na defesa. Por conta disso, o treinador explicou o baixo número de substituições no jogo, mesmo quando o Cruzeiro já estava empatando a partida.

"Nós tivemos muitos desfalques e, por isso, tivemos que arranjar a equipe de uma outra forma. Eu queria ver como os jogadores aguentavam para a gente mudar. Eu não podia gastar as nossas substituições, pois alguns atletas poderiam pedir para sair", disse Jardim.

Rapha Marques / Cruzeiro

Com 38 pontos em 20 jogos, o Cruzeiro é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Cabuloso na competição é neste sábado, quando recebe o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.