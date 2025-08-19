Alisson desfalca São Paulo contra o Atlético Nacional por dores no quadril

O São Paulo ganhou um desfalque 'de última hora' para a partida de volta contra o Atlético Nacional, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O meio-campista Alisson será baixa para o técnico Hernán Crespo devido a dores no quadril.

Alisson não ficou sequer no banco de reservas. Para substitui-lo, Crespo optou pelo jovem Rodriguinho, que será o responsável por armar o time. Já Marcos Antônio e Bobadilla, como de costume, formam a dupla de volantes do São Paulo nesta terça-feira.

Na atual temporada, Alisson soma um gol e duas assistências em 37 partidas, sendo 33 como titular.

O volante se juntou a outros seis desfalques do São Paulo para o jogo desta terça-feira: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).

Sem Alisson, portanto, o São Paulo encara o Atlético Nacional logo mais nesta terça-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O confronto de ida entre São Paulo e Atlético Nacional terminou em um empate sem gols, ou seja, qualquer vitória dá a classificação a uma das duas equipes. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.