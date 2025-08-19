Adesanya se rende a Chimaev após UFC 319: "A divisão está em boas mãos"

Ex-campeão dos médios (84 kg) e um dos grandes nomes da história recente da divisão, Israel Adesanya acompanhou de perto o desfecho do UFC 319, realizado no último sábado (16), em Chicago (EUA). Assim como muitos fãs e analistas, o nigeriano se mostrou impressionado com a atuação dominante de Khamzat Chimaev, que superou Dricus Du Plessis por decisão unânime após cinco rounds amplamente controlados.

Com o resultado, o checheno naturalizado emiradense manteve seu cartel invicto, agora com 15 vitórias no MMA profissional, e conquistou oficialmente o cinturão dos médios. Por meio de seu canal no 'Youtube', Adesanya - que reinou em duas passagens distintas na categoria - fez questão de elogiar o novo campeão.

"Khamzat, novo campeão dos médios, e sim, a divisão está em boas mãos", reconheceu o ex-campeão.

O nigeriano também relembrou seu confronto contra o agora ex-campeão e destacou sua surpresa com a preparação física de Chimaev. O lutador conseguiu conter com maestria o ímpeto e a força do sul-africano durante a luta.

"É difícil lidar com isso. Achei que o DDP, talvez no quarto round, conseguiria defender as quedas, porque o Khamzat estaria cansado. Mas ele não desacelerou - ele quem fez o Dricus diminuir o ritmo. E isso é impressionante, porque foi assim que ele me finalizou no quarto round: eu achei que ele estava cansado, mas ele encontrou um terceiro fôlego, um quarto fôlego. Já o Khamzat nem deixou ele pegar o primeiro. Apenas sufocou o cara", disse.

Novas ameaças no radar

Sob nova liderança, a categoria até 84 kg passa por uma fase de renovação e promete fortes emoções nos próximos capítulos. Atletas como Caio Borralho, Nassourdine Imavov, Reinier de Ridder e Anthony Hernandez despontam como possíveis desafiantes ao título do 'Lobo', que agora ocupa o topo da divisão.

