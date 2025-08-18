Topo

Xabi defende Mastantuono no Real Madrid após elogios a Messi: 'Ele é argentino e canhoto'

18/08/2025 12h53

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona ganhou novo capítulo na apresentação do jovem argentino Franco Mastantuono no time merengue, há quatro dias. O reforço de 18 anos foi questionado sobre quem considera o melhor jogador do mundo e apontou para o compatriota Messi, que brilhou pelo rival catalão. Nesta segunda-feira, o técnico Xabi Alonso minimizou a polêmica e defendeu seu pupilo.

Na coletiva para o jogo da estreia no Campeonato Espanhol, contra o Osasuna, nesta terça-feira, Xabi foi questionado se daria alguma recomendação a Mastantuono após os elogios a Messi e disse não ver motivo para tal.

"Recomendação para quê? Preciso dizer a ele quem deveria ser o jogador favorito dele?", questionou o treinador. "Não! Eu entendo perfeitamente a lógica de o jogador favorito dele ser o Messi. Sendo ele argentino, canhoto, não me surpreende."

O Real Madrid precisou esperar o reforço completar 18 anos para ser apresentado, o que aconteceu no dia 14 de agosto. Agora, Mastantuono não apenas vive a expectativa da estreia, como já é bastante elogiado pelo novo comandante. Xabi Alonso está encantado com o atleta, vindo do River Plate, e até pode utilizá-lo por alguns minutos no Santiago Bernabéu.

"Franco Mastantuono pode ter minutos", admitiu. "Ele trará energia e muita qualidade. Tenho visto a determinação do argentino nestes últimos dias e ele também tem um pé esquerdo espetacular", elogiou. O técnico foi além. "Mastantuono é comprometido defensivamente e vive um bom momento (nos treinamentos). Percebi que ele tem garra e espírito competitivo e é bom no passe final."

O Real Madrid, entretanto, deve largar no Espanhol com os brasileiros Rodrygo e Vini Júnior na frente, ao lado do francês Mbappé. O técnico espanhol revelou que está feliz com Rodrygo e que uma possível saída não passa de "especulações."

