Xabi Alonso promete ação em vez de palavras antes da estreia com o Real Madrid no Campeonato Espanhol

MADRI (Reuters) - O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, disse nesta segunda-feira que quer que o desempenho de sua equipe em campo fale por ele ao iniciar sua primeira campanha no Campeonato Espanhol, em casa, contra o Osasuna, na terça-feira.

O ex-técnico do Bayer Leverkusen, Alonso, adorado pelos torcedores do Real por seus anos de jogo repletos de troféus no Bernabéu e na seleção espanhola, foi encarregado de reanimar o time do Madri, que terminou a última temporada sem nenhum troféu importante.

Na Copa do Mundo de Clubes, que foi a primeira competição de Alonso como técnico do Real, o time foi eliminado pelo Paris St. Germain em uma derrota por 4 x 0 na semifinal no mês passado.

O Real, sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, terminou quatro pontos atrás do Barcelona, campeão da LaLiga, e não conseguiu manter o título da Liga dos Campeões após ser eliminado nas quartas de final. O time também perdeu a final da Copa do Rei para o rival Barça.

"Sou mais de fazer do que de falar", disse Alonso aos repórteres. "Fazer promessas antes de agir não costuma funcionar no futebol. Apenas dizer isso não vai fazer com que aconteça. Queremos começar a trilhar esse caminho amanhã."

"Estamos muito animados e queremos levar essa energia ao estádio e ganhar o apoio deles (torcedores)."

Alonso reforçou a defesa do Real com a chegada do lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold, vindo do Liverpool, juntamente com o zagueiro espanhol Dean Huijsen, de 20 anos, do Bournemouth, e o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, vindo do Benfica.

Os reforços resolvem os problemas defensivos da última temporada, que prejudicaram a disputa do título do Real. O zagueiro Dani Carvajal, que está voltando aos poucos após a lesão no ligamento cruzado anterior, foi incluído na equipe do Real para enfrentar o Osasuna.

"É uma grande competição para os jogadores, e eu adoro o fato de termos dois que podem jogar em cada posição", disse Alonso. "Às vezes terei de fazer rodízio. Carvajal está cada vez mais perto do seu melhor, e isso é muito bom para a equipe."

No entanto, o Real não contará com Antonio Ruediger (suspenso), bem como com o lateral esquerdo Ferland Mendy, lesionado, os meio-campistas Eduardo Camavinga e Jude Bellingham e o atacante Endrick.

Alonso também falou sobre a decisão do Real de denunciar os planos de um jogo entre Barcelona e Villarreal pela LaLiga em Miami, em dezembro.

O Real advertiu que a proposta poderia prejudicar o equilíbrio competitivo do futebol e prometeu fazer uma petição aos órgãos dirigentes do futebol para bloquear a iniciativa.

O jogo de 20 de dezembro, aprovado pela Federação Espanhola de Futebol na semana passada, pode se tornar a primeira partida da LaLiga realizada no exterior e o primeiro jogo da liga europeia nos Estados Unidos. É necessária a aprovação da Uefa, US Soccer, Concacaf e Fifa.

"Concordo plenamente com a declaração do clube (Real). Se as regras tiverem de ser alteradas, deve ser por acordo unânime de todos os participantes (da liga). Caso contrário, isso não pode ser feito", disse Alonso.

(Reportagem de Shifa Jahan, em Bengaluru)