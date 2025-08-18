Xabi Alonso minimiza rumores sobre a saída de Rodrygo do Real Madrid

Nesta terça-feira, a temporada do Real Madrid começa oficialmente. Antes de enfrentar o Osasuna, o técnico Xabi Alonso falou sobre o futuro do brasileiro Rodrygo com a camisa da equipe e ainda revelou suas expectativas para o Campeonato Espanhol.

"Vocês sabem que na janela de transferências de verão sempre tem muitos rumores. Eu conto com o Rodrygo. Ele é nosso jogador", disse Xabi Alonso em entrevista coletiva.

Nos últimos meses, Rodrygo foi alvo de especulações em diversos clubes., Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool eprocuraram o Real Madrid para buscar informações sobre o jogador. A imprensa espanhola chegou a dizer que o Menino da Vila estavado maior campeão da Liga dos Campeões.

No entanto, nenhuma oferta oficial foi feita e o jogador permanece no Real Madrid, ao menos para o início da temporada. A janela de transferências da Espanha fecha no dia 1º de setembro.

Expectativas para a temporada

A reta final da última temporada do Real Madrid marcou o início do trabalho de Xabi Alonso, que substituiu o lendário Carlo Ancelotti. Na Copa do Mundo de Clubes, a equipe parou nas semifinais na primeira impressão do técnico espanhol.

Após três temporadas, o Real Madrid terminou um ano sem conquistar uma das principais competições (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões). Assim, Xabi Alonso falou sobre suas expectativas para o ano.

"Temos muito o que melhorar. Estamos focados e felizes por estarmos de volta. As ideias estão sendo implementadas devagar. Começamos na Copa do Mundo de Clubes e agora fizemos a pré-temporada. As ideias estão claras, são as mesmas nos dois processos. Vamos chegar onde queremos", completou.

O Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), recebendo o Osasuna no Santiago Bernabéu.