Volta Redonda luta contra Z-4, e Athletic encara o embalado Criciúma PELA Série B

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência nesta segunda-feira com dois confrontos que prometem movimentar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima da tabela. Em Volta Redonda, o time da casa recebe o CRB no estádio Raulino de Oliveira. Mais tarde, em São João del-Rei (MG), o Athletic encara o Criciúma, na Arena Sicredi.

A expectativa é de equilíbrio em ambas as partidas, cada uma com sua própria narrativa. Enquanto Volta Redonda e CRB duelam por objetivos distintos - sobrevivência contra ambição de subir -, Athletic e Criciúma medem forças em um confronto que pode redefinir as pretensões de cada lado no campeonato.

O Volta Redonda entra em campo pressionado pela necessidade de vitória. Com 22 pontos, a equipe fluminense ocupa a zona de rebaixamento e sabe que qualquer tropeço pode complicar ainda mais sua situação na luta contra a queda. O empate sem gols contra o Novorizontino, na última rodada, evidenciou as dificuldades ofensivas do time, que precisa aumentar a produção no setor de ataque para reagir no campeonato.

Do outro lado estará o CRB, que aparece no meio da tabela com 28 pontos e busca encostar nos primeiros colocados. A vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, na rodada passada, devolveu confiança ao elenco e reforçou a ideia de que é possível mirar o G-4. Para isso, o clube alagoano aposta na consistência defensiva e em sua capacidade de aproveitar as oportunidades criadas em jogos fora de casa.

Mais tarde, em Minas Gerais, o Athletic tentará reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de quatro jogos sem triunfo. Com 24 pontos, a equipe mineira perdeu fôlego na classificação e precisa reagir rapidamente para não se aproximar da zona perigosa. O fator casa pode ser decisivo, mas será necessário corrigir os problemas de criação que têm limitado a equipe nas últimas rodadas.

O Criciúma, por sua vez, chega embalado por uma vitória maiúscula sobre o Athletico-PR por 4 a 2, resultado que animou a torcida e colocou o clube definitivamente na briga por uma vaga no G-4.

Com 32 pontos, o time carvoeiro tem mostrado força ofensiva e capacidade de competir em alto nível, o que o torna um adversário perigoso para o Athletic, mesmo atuando fora de seus domínios.