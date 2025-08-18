Topo

Volkanovski define Lerone Murphy como próximo desafiante: "Te vejo em dezembro"

18/08/2025 13h50

No que depender do campeão peso-pena (66 kg) do UFC, o próximo desafiante ao título da divisão já está definido. Atento à disputa do UFC 319, no último sábado (16), Alexander Volkanovski parece ter gostado do que viu da apresentação do inglês Lerone Murphy, que nocauteou Aaron Pico com uma cotovelada giratória no 'co-main event' do show.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Volkanovski parabenizou Murphy pela vitória no UFC 319 e o convocou para uma disputa de cinturão em dezembro. O lutador inglês, ainda invicto no MMA profissional, vive grande fase no Ultimate, com nove triunfos consecutivos no octógono mais famoso do mundo, o que já fazia dele um dos principais candidatos ao próximo 'title shot' da categoria.

"Vejo você em dezembro, Lerone Murphy. Parabéns #UFC319", escreveu o campeão.

Aprovação do patrão

E a escolha do australiano parece contar com a aprovação do presidente do Ultimate. Ao ser informado na coletiva pós-UFC 319 sobre a sugestão de Alexander Volkanovski, para uma disputa de título contra Lerone Murphy em dezembro, Dana White sinalizou positivamente para a realização do desejo do campeão.

See you in December @LeroneMurphy congrats #ufc319

- Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) August 17, 2025


