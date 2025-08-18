Vitinho tem bons números em estreia e vira esperança no ataque do Corinthians após desfalques

Após ser apresentado no Corinthians na última quarta-feira, o atacante Vitinho estreou pelo Timão neste sábado, na derrota do Alvinegro diante do Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena. O novo camisa 29 da equipe de Dorival Júnior teve uma boa atuação e vira uma esperança em um momento de muitos desfalques no setor ofensivo do clube paulista.

Neste sábado, Vitinho entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Gui Negão, autor do gol do Corinthians. No pouco tempo que ficou em campo, o camisa 29 acertou um chute no gol e deu três passes decisivos. Além disso, ele criou uma grande chance para a equipe e ganhou dois duelos pelo chão.

2T | 21 min: primeiras alterações. ?? Vitinho e Talles Magno

?? Breno Bidon e Gui Negão#SCCPxBAH (1-2)#VaiCorinthians ? Corinthians (@Corinthians) August 17, 2025

Desfalques importantes no ataque

A boa estreia de Vitinho vem em uma boa hora para o Corinthians. Na última semana o Timão com as baixas das suas peças mais importantes: Yuri Alberto e Memphis Depay. O camisa nove teve de ser operado da hérnia inguinal e deve perder uma boa quantidade e jogos, inclusive as quartas da Copa do Brasil. Por sua vez, o holandês sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Palmeiras, mas deve retornar antes.

Com a derrota neste sábado, o Corinthians ainda figura na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Timão na competição é no próximo domingo, quando visitará o Vasco, em São Januário, às 16h (de Brasília).