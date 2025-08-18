Topo

Esporte

Villasanti tem lesão detectada e passará por cirurgia no Grêmio

18/08/2025 18h39

O Grêmio informou que o volante Mathias Villasanti sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, após passar por exames de imagem nesta segunda-feira.

O clube também comunicou que o atleta passará por cirurgia em um "momento apropriado". A tendência é que Villasanti perca o restante da temporada.

O paraguaio se machucou na partida contra o Atlético-MG, no último domingo. Ele torceu o joelho esquerdo e precisou ser substituído aos 43 minutos do primeiro tempo por Dodi. Villasanti deixou a Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), de muletas, sem conseguir colocar a perna no chão.

O jogador vinha sendo peça importante no esquema tático de Mano Menezes. Agora, o técnico terá que buscar uma alternativa rápida para a sequência da temporada. O Grêmio volta aos gramados no próximo sábado (23), contra o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Confira o comunicado do Grêmio na íntegra:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético - MG.

O atleta será submetido a tratamento cirúrgico em um momento apropriado e seguirá os protocolos de recuperação para este tipo de lesão.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Sampaoli confirma disposição para assumir, mas pede reforços à diretoria do Santos

São Paulo encerra preparação para pegar o Atlético Nacional; veja provável escalação

Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Brasil: 'A grande referência'

Bia pressionada e Fonseca em baixa: como chegam brasileiros ao US Open

Treinador de Carlos Prates aponta adversário ideal para o UFC Rio

Portuguesa oficializa empréstimo de atacante ao Londrina

Pelo Fluminense, Canobbio iguala temporada com mais gols na carreira

Lukaku passará por cirurgia na coxa esquerda e só volta em 2026; Napoli já busca um substituto

Betis e Elche empatam na estreia pelo Campeonato Espanhol

Villasanti tem lesão detectada e passará por cirurgia no Grêmio

Alcaraz pode tirar Sinner do primeiro posto do ranking mundial se vencer o US Open