Villasanti tem lesão detectada e passará por cirurgia no Grêmio

O Grêmio informou que o volante Mathias Villasanti sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, após passar por exames de imagem nesta segunda-feira.

O clube também comunicou que o atleta passará por cirurgia em um "momento apropriado". A tendência é que Villasanti perca o restante da temporada.

O paraguaio se machucou na partida contra o Atlético-MG, no último domingo. Ele torceu o joelho esquerdo e precisou ser substituído aos 43 minutos do primeiro tempo por Dodi. Villasanti deixou a Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), de muletas, sem conseguir colocar a perna no chão.

O jogador vinha sendo peça importante no esquema tático de Mano Menezes. Agora, o técnico terá que buscar uma alternativa rápida para a sequência da temporada. O Grêmio volta aos gramados no próximo sábado (23), contra o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Confira o comunicado do Grêmio na íntegra:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético - MG.

O atleta será submetido a tratamento cirúrgico em um momento apropriado e seguirá os protocolos de recuperação para este tipo de lesão.