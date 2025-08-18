Treinador de Carlos Prates aponta adversário ideal para o UFC Rio
Depois da vitória avassaladora de Carlos Prates sobre Geoff Neal, com um nocaute brutal ainda no primeiro round do UFC 319, em Chicago (EUA), os holofotes rapidamente se voltaram para o próximo passo do brasileiro no Ultimate. E, segundo Flávio Álvaro - o 'Legendário', treinador do atleta na equipe 'Fighting Nerds' -, o adversário ideal para um possível retorno ao octógono no UFC Rio seria Daniel Rodriguez.
Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o técnico ponderou que, apesar do desejo público de Prates em enfrentar Leon Edwards - ex-campeão dos meio-médios (77 kg) - e do interesse demonstrado por Michael Page, que também venceu no mesmo card, o momento pede uma abordagem mais estratégica. Ainda assim, admitiu não saber quem será, de fato, o próximo oponente de seu pupilo.
"Para mim é o seguinte: ou o Rodriguez, ou o Leon Edwards. Como o Leon está fora de cogitação, não tem como a gente pegar ele no Rio de Janeiro, então a gente vai para cima do Rodriguez", declarou Legendário, ao destacar que o combate contra o americano oferece o equilíbrio ideal entre desafio técnico e viabilidade.
Na visão do treinador, a escolha por 'D-Rod' permitiria ao 'Pesadelo', como o brasileiro é conhecido, seguir em ascensão na organização sem correr riscos desnecessários nesta fase da carreira. O paulista voltou a vencer após ter sua invencibilidade quebrada por Ian Garry.
"É uma luta boa. Acho que o Carlos passa por ele bem. O Rodriguez é um cara durável, vai trazer certa dificuldade, mas o Carlos performa em cima dele", avaliou.
Questão contratual também pesa
Outro ponto levantado por Flávio Álvaro diz respeito ao atual contrato de Carlos com o UFC. Prestes a disputar a última luta do acordo, o brasileiro ainda não recebe bolsas compatíveis com duelos contra grandes nomes da categoria, como Page ou Edwards. Segundo o técnico, para aceitar combates desse porte, seria necessário um reajuste financeiro.
"Vamos pensar no negócio em si. O Carlos está no segundo contrato, é uma bolsa baixa, não está ganhando o suficiente ainda para enfrentar o Page, o Leon... O UFC tem que abrir a maleta. Bota o Rodriguez na nossa frente, vamos dar um nocautaço nele, daqueles que fazem o público pirar. O Carlos é um mágico, um fenômeno. A gente quer ver ele brilhar", completou.
Pensando em encerrar o ano com impacto e minimizando riscos físicos, a equipe aposta que o americano é o nome certo para consolidar o bom momento vivido pelo brasileiro. O UFC Rio está marcado para o dia 11 de outubro, e, apesar da proximidade, a expectativa é que Prates seja confirmado em breve como mais uma atração do card.
