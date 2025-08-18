Transmissão ao vivo de Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Topo

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro - Fernando Moreno/AGIF
18/08/2025 18h15

Mirassol e Cruzeiro medem forças hoje, às 20h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro busca reação após revés. Após perder para o Santos por 2 a 1 no Mineirão, a Raposa tenta voltar a vencer para seguir na briga pelo topo.

O Mirassol tenta recuperação em casa. Derrotado pelo Flamengo no Rio pelo mesmo placar, o clube paulista quer retomar o bom momento no Brasileirão.

Mirassol x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 18 de agosto, às 20h (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

