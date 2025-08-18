Trajano: Choro patético de Neymar transforma vilão em vítima

O choro de Neymar após o histórico 6 a 0 do Vasco sobre o Santos pelo Brasileirão transformou vilão em vítima, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

O choro patético do Neymar está transformando o vilão em vítima.

O Santos investiu R$ 85 milhões nesse rapaz num contrato de 5 meses para ele jogar algumas partidas. E ele, como fez contra o Mirassol, quando o time tomou de três e agora essa pouca vergonha que foi essa goleada de seis, chama atenção com esse choro e a entrevista que ele dá é como se ele não tivesse nada com isso.

José Trajano

Para o colunista, Neymar tentou terceirizar a responsabilidade pelo vexame, mesmo sendo o capitão da maior derrota do Santos para o Vasco em 98 anos de rivalidade.

Ele está sentido, ele está triste, ele está arrasado, todo mundo tem que botar a cabeça no travesseiro, mas também num tom de os outros é que são responsáveis. Afinal de contas, nós sabemos que ele e o pai dele, a família Neymar, estão aí para ajudar o Santos. Talvez para ajudar a voltar para o rebaixamento.

José Trajano

A goleada no Morumbis foi a segunda maior derrota do Santos na história do Brasileirão, atrás dos 7 a 1 para o Internacional, em 2023, e para o Corinthians, em 2005.

