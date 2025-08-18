Tottenham anuncia renovação de contrato com Cristian Romero

Nesta segunda-feira, o Tottenham anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Cristian Romero. Recém definido como novo capitão da equipe, o argentino assinou novo vínculo de longo prazo com os ingleses.

Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o tempo de duração do contrato é de quatro anos, ou seja, até junho de 2029.

Na última temporada, Romero sofreu lesões que o deixaram ausente de 30 partidas. Mesmo assim, disputou 26 jogos, marcou um gol e contribuiu com duas assistências. Após a saída do sul-coreano Son Heung-min para o futebol estadunidense, o zagueiro assumiu a braçadeira de capitão do time.

"I love football. I love this club. For me this club is the best in the world." Ladies and gentlemen, your captain ? pic.twitter.com/w4zhYnxrkC ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025

Carreira no Tottenham

Cristian Romero chegou definitivamente ao Tottenham em 2022, após passagens por Belgrano, Gênoa, Juventus e Atalanta. Desde então, disputou 126 partidas, balançou as redes em oito oportunidades e contribuiu com três passes para gol.