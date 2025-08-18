Torcedor do Liverpool acusado de racismo contra Semenyo é impedido de ir a estádios ingleses

O futebol inglês quer dar exemplo ao planeta no combate ao racismo, com tolerância zero e punições exemplares aos envolvidos nos casos discriminatórios. Nesta segunda-feira, a polícia de Merseyside, vizinha de Liverpool, informou que um torcedor do clube, de 47 anos, está banido dos estádios enquanto ocorre a investigação após ele ofender o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo de abertura da Premier League, na sexta-feira.

A partida em Anfield transcorria sem problemas, quando Semenyo revelou que estava sendo alvo de uma música racista. A partida ficou um tempo paralisada e o jogador do Bournemouth recebeu apoio da maioria dos presentes e de todos os jogadores. O sistema de som ainda alertou sobre o ocorrido.

No sábado, o torcedor do Liverpool foi preso sob suspeita de insulto racial a Semenyo. Ele foi libertado sob fiança condicional, informou a polícia de Merseyside nesta segunda-feira. Mas ficou decidido que o homem de 47 anos não poderá comparecer a partidas de futebol na Inglaterra.

A punição ainda o impede de se aproximar a uma milha (1,6 quilômetro) de palcos de jogos de futebol enquanto estiver sob julgamento. A prisão ocorreu após Semenyo relatar ao árbitro ter sido insultado racialmente por um espectador no primeiro tempo da partida do Bournemouth contra o Liverpool, em Anfield.

O acusado foi retirado do estádio logo após o suposto incidente, o que levou a uma breve paralisação do jogo. "Uma investigação continua em andamento e continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o clube", disse a Polícia de Merseyside. O Liverpool ganhou o jogo por 4 a 2, com Semenyo anotando os dois gols do Bournemouth.

Após a partida, o capitão do Liverpool, o zagueiro Van Dijk, definiu o incidente como "vergonhoso" e cobrou "educação e respeito" dos torcedores. Ele foi um dos rivais em campo a dar apoio a Semenyo, que divulgou uma carta de agradecimento ainda no sábado.

"A noite passada (sexta-feira) em Anfield ficará na minha memória para sempre - não pelas palavras de uma pessoa, mas pela união de toda a família do futebol. Aos meus companheiros de Bournemouth que me apoiaram naquele momento, aos jogadores e torcedores do Liverpool que mostraram seu verdadeiro caráter, aos árbitros que conduziram tudo com profissionalismo, obrigado. O futebol mostrou seu melhor lado quando mais importava", começou.

"Marcar aqueles dois gols foi como falar a única língua que realmente importa em campo. É por isso que jogo, por momentos como este, pelos meus companheiros de equipe, por todos que acreditam no que este belo jogo pode ser. As mensagens de apoio avassaladoras de todo o mundo do futebol me lembram por que amo esse esporte. Seguimos em frente, juntos."