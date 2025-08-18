Torcedor do Corinthians é condenado à prisão por atirar cabeça de porco em Derby

O torcedor do Corinthians Osni Fernando Luiz, conhecido como 'Cicatriz', foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto por ter atirado uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena em um clássico contra o Palmeiras, em novembro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro.

O delito foi enquadrado como "crime contra a paz no esporte". A decisão da Justiça de São Paulo foi noticiada inicialmente pelo Uol.

Osni nega ter sido o responsável por arremessar a cabeça de porco no gramado. O item foi atirado do setor Sul da Neo Química Arena e chegou a ser chutado por Yuri Alberto para que o jogo não fosse interrompido.

Porém, em depoimento à Polícia, o torcedor corintiano confessou que comprou a cabeça de porco no Mercadão da Lapa por R$ 60 e que a atirou para dentro do estádio em uma sacola. Segundo ele, o objetivo da ação era "fomentar uma rivalidade sadia". Cicatriz, inclusive, registrou todo o ato em sua conta no Instagram.

O juiz Fabrício Reali Zia, em sua sentença, afirmou que a cabeça de um animal morto não simboliza rivalidade saudável e disse que a ação incitou violência entre as torcidas. Osni, vale dizer, pode recorrer da decisão em liberdade.

O Corinthians, vale lembrar, foi punido pelo STJD por conta do episódio. O clube recebeu uma multa de R$ 60 mil.