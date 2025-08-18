São Paulo x Atlético Nacional: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Atlético Nacional nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

A partida será televisionada com exclusividade pela plataforma de streaming Paramount+, mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo chega para esse duelo precisando de uma simples vitória para avançar à próxima fase da Libertadores, já que na ida, na Colômbia, as equipes empataram sem gols no Atanasio Girardot, em Medellín.

O Tricolor vem de empate em 2 a 2 com o Sport, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, ocasião em que o técnico Hernán Crespo preservou a maioria dos jogadores considerados titulares.

O Atlético Nacional, por sua vez, também empatou em 2 a 2 no último fim de semana, com o Fortaleza, pelo Campeonato Colombiano.

A expectativa é de casa cheia para São Paulo x Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores no Morumbis. Até agora, o recorde de público do estádio é de 54.855 torcedores, que assistiram à vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, pelo Paulistão, no dia 26 de janeiro.

A partida decisiva desta terça-feira envolve dois times que, juntos, somam cinco títulos de Libertadores. O São Paulo, tricampeão, ergueu a taça em 1992, 1993 e 2005. Já o Atlético Nacional foi campeão em 1989 e 2016, quando eliminou o Tricolor nas semifinais.